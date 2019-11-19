Кабул, , 18:20 — REGNUM 18 ноября предвыборные штабы двух кандидатов на пост президента Исламской Республики Афганистан, главного исполнительного лица Абдуллы Абдуллы и Рахматуллы Набила, обвинили правительство страны в использовании Национальных сил безопасности и обороны против протестующих, выступающих за отмену решения о пересчете голосов на выборах главы государства, прошедших 28 сентября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», оба штаба выступают резко против пересчёта 300 тысяч голосов, считая это решение попыткой фальсифицировать результаты выборов президента.

Члены предвыборного штаба Абдуллы Абдуллы утверждают, что между протестующими и правительственными силами произошло столкновение, в результате которого погиб один из наблюдателей этого штаба, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

В этой связи предвыборный штаб призвал провести расследование этого столкновения независимой комиссией с целью установить все обстоятельства инцидента.

В то же время бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что сообщения о применении силы против протестующих вызывают серьезные опасения.