* талибов — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 18:03 — REGNUM 18 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Ахмад и Кари Мерадж.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Гурсиван провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, Мулла Ахмад и Кари Мерадж были вовлечены в серию нападений на правительственные войска и подготовку ряда терактов на территории провинции Фарьяб.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.