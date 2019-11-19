Рим, , 17:55 — REGNUM Экс-министр обороны Италии Элизабетта Трента и ее муж в ближайшее время покинут ведомственную квартиру в Риме, сообщила Трента журналистам во вторник, 19 ноября.

Ранее экс-министр отказывалась покидать ведомственное жилье, считая эти требования незаконным. Представители властей говорили, что жилье было предоставлено Тренте на время ее работы министром. По словам самой Тренты, официальным арендатором квартиры является ее муж, который не менял своей должности.

Трента отметила, что покинет спорную территорию, чтобы положить конец скандалу, хотя она по-прежнему считает себя правой.

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