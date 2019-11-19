Аддис-Абеба, , 18:09 — REGNUM Посол Эфиопии в Кении Мелес Алем написал для ведущей кенийской газеты The Daily Nation статью о конфликте вокруг ГЭС «Возрождение» Эфиопии, в которой он описал различные вопросы, связанные плотиной. Статья посла вышла под названием «Обсуждения — лучший выход из водного конфликта Нила». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Посол Мелес Алем назвал ГЭС флагманским проектом, полностью финансируемым эфиопским народом. Так же, как Египет рассматривает Нил как источник своей жизни, то же самое относится и к Эфиопии, чьи потребности в электроэнергии возрастают из-за быстрого роста ее населения.

«Это законное и естественное право, что Эфиопия начала строительство плотины, соблюдая все международные стандарты и принципы. Нил покрывает 70% водных ресурсов Эфиопии, обладает гидроэнергетическим потенциалом 30 000 мегаватт и используется для ирригации, при этом более 45 миллионов человек живут в его бассейне. Число людей в регионах, через которые проходит Нил, составляет более 100 миллионов человек. Это показывает, что использование Нила для Эфиопии необходимо», — написал посол. «Хотя Эфиопия имеет право и обязана заботиться о быстро растущем населении, она делает это цивилизованно. Реализация проекта с самого начала была открытой, прозрачной и основанной на участии партнеров», — добавил посол Мелес.

«Совместное использование воды Нила должно рассматриваться как основа для сотрудничества и региональной интеграции, а не конфронтации. Существует трехсторонний механизм, созданный для консультаций и обсуждений, который ищет техническое решение этих проблем», — заявил Мелес Алем. По словам Мелеса Алема, соглашение, заключенное Египтом с Суданом в 1959 году по использованию всего течения Нила без вовлечения стран его верховья, является оскорблением национальной чести этих африканских государств.

В заключении посол четко заявил о приверженности Эфиопии интересам других стран и решительной позиции по защите своих интересов, и отметил, что пока что страна ожидает рекомендаций трехстороннего технического комитета, а также независимого технического комитета, руководствуясь механизмами, установленными ранее правительствами трех стран на благо своих народов.