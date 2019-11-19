Москва, , 17:55 — REGNUM Заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности Анкары возобновить военную операцию на севере Сирии и о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывают недоумение и не способствуют урегулированию ситуации, сообщил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что все меры по урегулированию ситуации на севере Сирийской Арабской Республики зафиксированы в совместном меморандуме от 22 октября.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию», — сказал Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполнили своих обещаний по Сирии, поэтому Турция возобновить военную операцию «Источник мира» против курдских боевиков

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