* талибов — запрещённая в России организация

Мехтарлам, Афганистан, , 18:04 — REGNUM 18 ноября официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана заявил, что на территории афганской провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был арестован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Ангар Гул.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Мулла Ангар Гул занимал пост главы военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) и был организатором серии нападений на правительственные войска и ряда терактов на территории провинций Лагман, Логар, и Кабул (столица провинции — г. Кабул)

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, в ходе операции Национальными силами безопасности и обороны было захвачено несколько членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые специализировались в создании самодельных мин.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.