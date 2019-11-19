* талибов — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, , 18:08 — REGNUM 18 ноября официальные представители полиции провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шибарган) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще семь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов провинции Джаузджан

По словам официальных представителей полиции провинции Джаузджан, среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтоженных в результате операции Национальных сил безопасности и обороны, числится высокопоставленный командир группировки. В ходе операции правительственными войсками также были обнаружены и обезврежены десятки самодельных мин.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.