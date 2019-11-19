Флоренция, Италия, , 17:51 — REGNUM Выборы в Италии не стоит проводить в ближайшее время, потому что в таком случае «Лига» Маттео Сальвини получит всю полноту власти, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 19 ноября, экс-премьер Италии, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Ренци таким образом выступил против досрочных выборов и за сохранение действующей правящей коалиции либералов, популистов и его собственной партии.

Социологи также отмечают, что в настоящее время совокупный рейтинг правоцентристской оппозиции в главе с «Лигой» на 5−7% опережает совокупный рейтинг правящих партий, которые пришли к власти в сентябре 2019 года без проведения выборов.

Читайте также: Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами