Пхеньян, , 17:47 — REGNUM В ответ на решение Пентагона отложить проведение американо-южнокорейских маневров у границ КНДР, намеченных на конец ноября, председатель северокорейского комитета за мир в АТР Ким Ен Чхоль заявил о невозможности переговоров с США до полного отказа от враждебной политики по отношению к Пхеньяну, сообщает 19 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Мы требуем от США отказаться от участия в совместных военных учениях или навсегда прекратить проведение этих учений», — подчеркнул Ким Ен Чхоль, уточнив, что переговоры о денуклеаризации возможны только после прекращения враждебных действий США, а также ликвидации угроз безопасности КНДР, предоставления соответствующих гарантий и установления между двумя странами взаимного доверия.

Ещё одним требованием Пхеньяна к Вашингтону является превращение спекуляций на теме прав человека в КНДР.