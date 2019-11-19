Москва, , 17:35 — REGNUM Воссоединение Крыма с Россией — лишь предлог для увеличения оборонных расходов стран НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Они бы все равно росли, и это обусловлено не какими-то внешними обстоятельствами, а тотальной, патологической ненасытностью самого альянса, в основе которой изначально лежит его агрессивная сущностью. Любое финансирование НАТО будет однозначно расценено тем же Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем альянса, как недостаточное», — заявил Клинцевич.

Даже в начале 90-х годов прошлого века, сразу после развала Советского Союза, никто в руководстве НАТО не позволил себе даже заикнуться об избыточности его расходов на оборону, напомнил сенатор. Тем более не стоит ожидать этого сегодня, подчеркнул парламентарий.

Государства, входящие в Североатлантический альянс, должны продолжать увеличивать свои оборонные бюджеты, чтобы у них не повторилась ситуация с Крымом. Такую позицию озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса, основной темой которой станет увеличение расходов европейских стран на оборону.