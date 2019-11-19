Киев, , 17:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года он намерен обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чехии.

Зеленский заявил, что на саммите «нормандской четверки» в Париже он намерен говорить о «возвращении и деоккупации» Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками.

«Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры стран «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины договорились, что проведут саммит 9 декабря в Париже.

Стоит отметить, что Киев до сих пор пытается уклониться от выполнения Минских соглашений в том виде, в каком они были подписаны в сентябре 2014 года.