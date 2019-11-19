Москва, , 17:33 — REGNUM Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не получало рапорта об увольнении от замглавы ведомства Валерия Максименко, сообщили 19 ноября в пресс-службе ФСИН.

«Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН Валерия Максименко руководству федеральной службы не поступал», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Читайте также: Устыдившийся за ведомство замглавы ФСИН Максименко подал в отставку

Напомним, накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Валерий Максименко, не один год комментировавший деятельность ФСИН, написал рапорт об увольнении в связи с приходом нового директора службы Александра Калашникова.

За неделю до этого Максименко сообщил журналистам, что во ФСИН «меняется формат работы» и он больше не будет давать комментариев лично, а по всем интересующим вопросам рекомендовал обращаться письменно в пресс-службу. При этом он высказал мнение, что изменение формата, «по большому счёту, к лучшему», так как последнее время ему «со стыда хочется под землю провалиться», а «бумага всё стерпит».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-секретарь ОНК Москвы подтвердил отставку замруководителя ФСИН