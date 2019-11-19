Аддис-Абеба, , 17:31 — REGNUM Исполнительный комитет правящей коалиции Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН) завершил свое трехдневное заседание, по итогам которого было принято окончательное решение о слиянии коалиции в единую партию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana,

В своем посте в Твиттере премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил: «Трехдневные межпартийные дискуссии завершены прозрачным и демократичным образом, позволив лидерам партий коалиции достигнуть сближения во взглядах».

В последний день заседания Комитет утвердил проект нового устава единой партии после трех дней активного обсуждения. «Сегодня мы обсудили и приняли устав новой партии», — добавил премьер.

На своей сессии Исполнительный комитет утвердил слияние коалиции, а также новые программы и название новой партии. Название новой объединенной партии — «Партия процветания», и в ней будут представлены действующие президент и вице-президент страны. Исполнительный комитет также направил устав вновь объединенной партии в Совет Коалиции для окончательного утверждения.