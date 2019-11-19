Киев, , 17:13 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко резко отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского про ее уход в оппозицию. Соответствующее заявление Тимошенко опубликовала сегодня, 19 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Зеленский довольно грубо высказался о решении Тимошенко перевести свою партию «Батькивщина» в оппозицию. Президент сказал, что Тимошенко «раз в пять лет» переходит в оппозицию к действующему президенту и «имитирует заботу о народе».

Более того, Зеленский заявил, что Тимошенко лично приносила ему списки своих людей, которых она просила назначить на «сладкие места», а взамен обещала, что ее фракция в Раде целый год будет голосовать за все законопроекты вместе с пропрезидентской партией «Слуга народа».

Но Зеленский отказал Тимошенко, объяснив это тем, что «эпоха договорняков» якобы кончилась навсегда и в шутку восхитился «фигурой оппозиции», которой «сейчас просто не дают «сладенького».

Тимошенко в долгу не осталась. Она подчеркнула, что якобы хотела поговорить с Зеленским серьезно о судьбе страны, а он выбрал несколько другой тон.

«Жаль… Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше всё по сценарию…» — пишет Тимошенко.

Она пояснила, что сценарий этот закончиться тем, что она и ее соратники будут ждать Зеленского на корпоративных вечеринках.

«Можно со своим пианино», — добавила она, напомнив Зеленскому, как в одной из сцен студии «Квартал 95» он играл на рояле без штанов.