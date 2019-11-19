Ставрополь, , 18:29 — REGNUM Министерство физической культуры и спорта Ставрополья в качестве исполняющего обязанности возглавил заместитель прошлого главы ведомства Владимир Янушкин. О его назначении на должность 19 ноября во время планерки в краевом правительстве сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Владимир Янушкин родился в апреле 1961 года. Трудовой стаж в области физической культуры и спорта составляет 27 лет. Ранее занимал руководящие должности в комитете, а впоследствии — в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края. С ноября 2013 года работал заместителем министра.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущего министра спорта Ставрополья Романа Маркова ранее завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие подозревает его в хищении 6 млн рублей при проведении госзакупок спортивного оборудования для краевого училища олимпийского резерва. Глава региона подписал распоряжение о его увольнении.

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