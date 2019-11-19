Рига, , 17:07 — REGNUM Стало известно, против кого именно в Латвии было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 74 УК страны за «публичное прославление, отрицание, оправдание и грубую тривиализацию военных преступлений СССР». Об этом пишет 19 ноября портал LSM.

По данным журналистов, в отрицании «оккупации» обвиняется член правления Русского союза Латвии Александр Филей. В случае признания виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы, принудительные работы и штраф.

Дело, открытое Государственной полицией безопасности (VDD), передано в Рижскую прокуратуру, сотрудники которой примут решение о предъявление обвинения.

Ранее СМИ сообщали, что представители VDD Латвии приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя за «публичное отрицание оккупации и прославление военных преступлений СССР».

Напомним, антисоветские мифы, целью которых является принижение роли советского народа в освобождении мира от фашизма, очернение СССР, а также приравнивание коммунистической идеологии к фашизму, продолжают распространять в странах Прибалтики в последние годы.