Дамаск, , 17:07 — REGNUM Россия перебрасывает дополнительные подразделения военной полиции в зону, прилегающую к границе Сирии с Турцией, сообщил 19 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российская военная полиция Mil.ru

Такие меры предпринимаются для нормализации обстановки в приграничных районах. Кроме того, в этой зоне будут развёрнуты полевые госпитали, которые окажут медицинскую помощь мирным жителям.

«Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям», — сказал Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские вооруженные формирования не покинут приграничную зону на северо-востоке Сирии, то Анкара может возобновить свою военную операцию.

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