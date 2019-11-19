* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:00 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободило гражданина США и гражданина Австралии в обмен на троих своих командиров, 19 ноября передает агентство Associated Press.

Двоих пленников обменяли на Анаса Хаккани, брата «второго человека» в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани, а также Хаджи Малик Хана и Хафиз Абдул Рашида.

Американец Кевин Кинг и австралиец Тимоти Уикс находились в плену более трех лет. Они уже успели связаться с родственниками и сообщить, что боевики обращались с ними хорошо.

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