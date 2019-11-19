Анкара, , 16:55 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на заседании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «В ходе операции «Источник мира» погибали и бойцы Сирийской национальной армии. Посмотрите, субъект (Кемаль Кылычдароглу) во главе главной оппозиционной партии признал их террористами. Они-то тут причем?».

Боевики сирийской оппозиции Freedom House

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Сирийская национальная армия — это храбрецы, которые защищают как нашу страну от обстрелов и атак, так и свои собственные земли, продолжают борьбу плечом к плечу с нашими солдатами, они муджахиды (в исламе — ведущие священную войну), очень жаль, что Народно-республиканская партия не называет террористами настоящих террористов».

Турецкий лидер добавил: «Слышали ли вы, чтобы они называли террористами Рабочую партию Курдистана, Демократическую партию народов, Демократический союз, Отряды народной обороны? Нет. Почему? Так партнеры же, идут по жизни вместе…».