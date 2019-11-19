Рига, , 16:47 — REGNUM Пост вице-мэра Риги потерял Вадим Баранник. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, отставку Баранника поддержали депутаты «Честь служить Риги» и «Согласие», а также народные избранники от оппозиции. За это проголосовало 40 депутатов.

Кроме того, за то, чтобы лишить Баранника должности члена Правления Рижского свободного порта, проголосовало 38 депутатов.

Это были первые голосования обновленной коалиции меньшинства в Думе Риги. Фракция независимых депутатов из 4 человек перешла в оппозицию.