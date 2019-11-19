Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM 17-й арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Об этом сказано в картотеке суда.

Мэр пытался доказать, что горадминистрацию незаконно принудили к сделке по продаже земли ООО «Промавтосервис».

Суд закрыл дело. Апелляция градоначальника не была удовлетворена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии заявили, что в ходе продажи земли под станцией «Бажовская» были задействованы поддельные документы. Сейчас на участке построена двухэтажная парковка.

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