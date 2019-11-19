Москва, , 16:31 — REGNUM Поправки, распространяющие статус иностранного агента на физлиц, Госдума приняла при обсуждении законопроекта о СМИ-иноагентах во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Поправками предусматривается возможность признания физических лиц иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента при ряде особенностей.

Физлица распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы и получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников.

Минюст России наделяется полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении в этот реестр или об исключении из него информации об иностранном СМИ, выполняющем функции иностранного агента, а также о физическом лице или российском юрлице, выполняющем функции иностранного агента, принимается Минюстом по согласованию с МИД России.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отметил зеркальность поправок нормам зарубежных законов.

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