Анкара, , 16:35 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на заседании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «На четырех концах света, даже здесь дело пытаются представить так, что мы выступаем против курдов. Даже Демократическая партия народов в нашем парламенте. Это у них за спиной стоит террористическая группировка Рабочая партия Курдистана».

Эрдоган и Курдистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Пожалуйста, тут ничего мешать не нужно. Мы выступаем против террористических группировок Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны и Демократический союз, а не наших курдских братьев. Подобные ваши фразы оскорбляют, в первую очередь, самих курдов. Этого делать не надо».

Турецкий лидер добавил: «Вместе с этим вся проблема заключается в том, что Турцию пытаются охватить с юга, создав вдоль наших границ террористический коридор. Что же сделали мы? Разрушили их планы. Из проблема в этом».