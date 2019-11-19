Тбилиси, , 16:21 — REGNUM 19 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что задержанный пограничной службой гражданин Грузии Важа Гапринадшвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси же отрицают участие задержанного в «августовской войне». Об этом сообщают грузинские СМИ.

По версии Цхинвала, Гаприндашвили является капитаном запаса военно-медицинской службы Вооруженных Сил Грузии, и как военный врач принимал активное участие в событиях августа 2008 года». Жена и коллеги задержанного утверждают, что дни августовской войны Гаприндашвили работал в тбилисской клинике имени Гудушаури и леченил пациентов, среди которых были и грузины, и осетины, и русские.

Напомним, Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября погранслужбой Южной Осетии. Против нарушившего госграницу Южной Осетии и Грузии было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Решением суда Гаприндашвили на два месяца лишен свободы. Правительство Грузии заявляет, что проводит работу с международными организациями для скорейшего освобождения задержанного врача.

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