Москва, , 16:12 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов доложил президенту Владимиру Путину о создании «системы суперсервисов». Информация об этом размещена 19 ноября на официальном сайте главы государства.

Вице-премьер рассказал о создании бесшовной онлайн-системы оказания услуг, главной целью которой станет максимально безболезненное взаимодействие жителей, государства и бизнеса, в первую очередь при предоставлении госуслуг.

«Мы назвали такую систему системой суперсервисов, «супер» — потому что это не моносервис, когда только одна услуга оказывается, а когда решается комплексная жизненная задача», — пояснил Акимов.

По его словам, первый такой сервис заработал 1 ноября в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А в 2020 году в планах запустить его по всей стране.

Сервис позволяет оплачивать задолженности, стоимость обучения в вузе, оформлять ДТП, заниматься вопросами прописки и другими делами.