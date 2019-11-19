Киев, , 16:09 — REGNUM Для урегулирования конфликта в Донбассе власти Украины должны поменять «понятийный аппарат», сформированный пропагандой за последние пять лет, изменить риторику и перестать использовать штампы — в частности, «свои-чужие» или «сепары-укры».

Об этом в интервью государственному изданию «Укринформ» заявил шоу-мен Сергей Сивохо, который с октября занимает пост советника секретаря Совнацбеза Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Материал опубликован сегодня, 19 ноября.

Сивохо признал, что отношения Украины и Донбасса — самый сложный вопрос, «потому что самый болезненный, наверное».

«За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины — и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать», — заявил он.

Он призвал украинских политиков даже на словах мы не разжигать войну, а залечивать раны, искать общие интересы и точки соприкосновения.

«Реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите — о каких проектах я говорю», — подчеркнул Сивохо.

Он заявил, что у жителей Донбасса часто другие ценности, и на многие вещи они смотрят по-другому — «но это наши люди!».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Совнацбезе Украины заявили, что первым шагом на пути креинтеграции Донбассадолжно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда. Также в органе намерены подготовить Национальную платформу примирения и единства.

Ранее украинский министр культурыВладимир Бородянский заявил, что через три месяца на большей части неподконтрольных Киеву территорий Донбасса появится сигнал украинского телевидения, и сейчас власти дискутируют — что конкретно надо показывать в Донбассе.