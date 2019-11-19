Вологда, , 16:02 — REGNUM Четырех кандидатов из пяти допустили до конкурса на пост мэра Вологды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В списке кандидатов: действующий мэр Сергей Воропанов, депутат регионального заксобрания ЗСО Антон Гримов, гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин и председатель Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов. Документы одного из кандидатов отсеяли по причине их несоответствия требованиям.

После рассмотрения предвыборных программ кандидатов комиссия вынесла решения рекомендовать в качестве кандидатов трех человек: Сергея Воропанова, Антона Гримова и Сергея Клопова.

«Каждый из них представил интересные программы, основанные на стратегии развития города. Кандидаты видят развитие города своими глазами. Это и развитие социальной сферы, дорожной инфраструктуры, культуры, туризма», — написал на своей странице ВКонтакте губернатор Олег Кувшинников, который возглавляет конкурсную комиссию.

Голосовать за назначение нового мэра гордума будет завтра, 20 ноября.