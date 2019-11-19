Вологда, 19 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Четырех кандидатов из пяти допустили до конкурса на пост мэра Вологды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
В списке кандидатов: действующий мэр Сергей Воропанов, депутат регионального заксобрания ЗСО Антон Гримов, гендиректор частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин и председатель Общественной палаты Вологодской области Сергей Клопов. Документы одного из кандидатов отсеяли по причине их несоответствия требованиям.
После рассмотрения предвыборных программ кандидатов комиссия вынесла решения рекомендовать в качестве кандидатов трех человек: Сергея Воропанова, Антона Гримова и Сергея Клопова.
Голосовать за назначение нового мэра гордума будет завтра, 20 ноября.