Киев, , 16:10 — REGNUM Чехия сняла все ограничения в сфере военно-технического сотрудничества с Украиной, заявил 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Мы также договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах», — рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил правительство Чехии за снятие ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начался «аудит» оборонных предприятий страны специалистами министерства обороны США.

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