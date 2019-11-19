Киев, 19 ноября 2019, 16:10 — REGNUM Чехия сняла все ограничения в сфере военно-технического сотрудничества с Украиной, заявил 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Он также поблагодарил правительство Чехии за снятие ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начался «аудит» оборонных предприятий страны специалистами министерства обороны США.
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