Москва, , 15:56 — REGNUM В администрации президента РФ ведётся работа, направленная на решение проблемы разрыва во взаимодействии государственной власти и муниципалитетов, на которую неоднократно указывал российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Определённый функциональный разрыв присутствует между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти, это неоднократно по разным случаям констатировалось, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — И сейчас как раз и думают над тем, как можно избавиться от этого разрыва в самых различных областях».

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что речи о муниципальной реформе не идёт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин с сожалением отметил, что в России «муниципальный уровень власти отделён от государства». Это записано в Конституции страны. При этом на практике такое положение дел приводит к нехватке средств у муниципалитетов для исполнения своих обязательств в ряде сфер, а региональная и федеральная власти помочь им не могут, так как не имеют соответствующих полномочий.

Также на разрыв между государственным и муниципальным управлением глава государства указал и на встрече с представителями общественности Калининградской области.