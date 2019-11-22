Варшава, , 03:10 — REGNUM Желание политической верхушки Польши сделать для США всё и даже несколько более того может удивить неискушенного наблюдателя своей нецелесообразностью. Между тем, желание это коренится в некоторых особенностях политической истории Польши, о которых рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Будь осторожнее с мечтой, ибо она может исполнится — именно этот афоризм вспоминается, когда наблюдаешь ужимки и прыжки Варшавы, угождающей Вашингтону. Польша (тогда еще Речь Посполитая) еще чуть ли не со времен Средневековья почему-то видела себя главной страной Европы, вершителем ее судеб и верховным арбитром.

Понятно, что большие амбиции без достаточной амуниции раз за разом приводили маленькую, но гордую Польшу к крупным неудачам, вплоть до троекратного раздела соседними государствами. Но идея польского величия оборачивается тем самым психологическим бумерангом, от которого так трудно избавиться. Вот и теперь Польша, солидность которой может впечатлить разве что ее соседей-прибалтов, старательно примеряет на себя мундир дежурного по Европе.

8 ноября польский антимонопольный регулятор оштрафовал французскую энергетическую компанию за непредоставление запрошенных поляками документов по расследованию дела об участии в строительстве «Северного потока — 2». Недостаточная четкость обошлась французам в $44 млн, и хотя по сравнению с контрактом по СП-2 это, наверное, немного, но сам факт настораживает. Впрочем, насторожиться могли бы и сами поляки, которых нынешнее руководство вновь тянет в ту же историческую яму, которая разверзается перед Польшей в ее погоне за мечтой о величии.

Читайте статью Александра Запольскиса «Польша провоцирует свой четвертый раздел».