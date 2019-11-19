Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Представители США призвали Пхеньян вернуться к диалогу о денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters и Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве, пожелавший остаться неизвестным.

По словам источника, «администрация Дональда Трампа открыта для переговоров».

Высокопоставленный чиновник отметил, что позиция, которой придерживается Пхеньян, не способствует решению проблемы. Также он выразил надежду на то, что КНДР не упустит «историческую» возможность и вернется за стол переговоров.

Напомним, что ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван заявил о возможности возобновления рабочих переговоров по денуклеаризации после того, как США откажется от враждебной политики.