Копенгаген, , 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что решение США о признании израильских поселений на Западном береге реки Иордан является «плохой новостью» для мирного процесса. Этот шаг, по словам главы датского внешнеполитического ведомства, подрывает перспективу возобновления конструктивных переговоров между Израилем и палестинским самоуправлением.

«Мы об этом давно знали, но теперь у нас есть и официальное подтверждение того, что США не работают над решением конфликта по сценарию создания двух государств. Хотя именно он был ориентиром в течение многих лет. Решение Вашингтона признать израильские поселения на Западном берегу фактически означает однозначный отказ от идеи о двух государствах», — заявил Кофод. Глава министерства, вместе с тем, подчеркнул, что позиция Дании остается неизменной. «Мы по-прежнему будем настаивать на образовании палестинского государства в рамках Израиля, поскольку это единственное реалистичное решение конфликта», — добавил Кофод. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Стоит напомнить, что изначально Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля. Затем, в Белом Доме заявили, что и Голанские высоты являются израильской территорией. Теперь же США не станут возражать против строительства поселений на Западном береге реки Иордан, что на протяжении 40 лет даже в Вашингтоне считалось нарушением международного права.