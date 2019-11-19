Великий Новгород, 19 ноября 2019, 15:49 — REGNUM На должность министра спорта и молодёжной политики Новгородской области, остававшейся вакантной с мая, назначена Кристина Михайлова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, ранее Михайлова занимала пост заместителя министра, к своим новым обязанностям она приступила сегодня, 19 ноября.
Указ о назначении подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин — глава региона поставил точку в процедуре конкурсного отбора, который прошли Михайлова и президент молодёжной палаты JCI Russia Григорий Горчаков.
В ходе собеседования с главой региона Кристина Михайлова отметила, что основной своей задачей видит привлечение федеральных средств в развитие отрасли в регионе. Она подчеркнула важность популяризации занятий физической культурой среди жителей и создание условий для этого, формирование спортивного резерва региона и создание системы отбора одарённых в спорте детей. Что касается молодёжной политики, Говоря о молодёжной политике, Михайлова заявила, что министерство должно быть партнёром молодёжи и поддерживать инициативы молодых активистов, а также развитие добровольчества.
Кристина Юрьевна Михайлова — 1989 года рождения. Юрист по образованию: в 2011 году окончила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Получила два дополнительных образования: в 2016 году — в НовГУ по программе «менеджмент организации», в 2018 году — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Развитие региональных команд». С 2013 по 2016 годы Кристина Михайлова занимала должность заместителя директора ГОАУ «Спорт-сервис», с 2016 по 2017 годы работала начальником юридического отдела ГОАУ «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность министра спорта и молодёжной политики Новгородской области оставалась вакантной после назначения экс-министра Елены Кириловой заместителем председателя правительства региона.
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