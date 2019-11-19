Киев, , 15:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов. Об этом он заявил 19 ноября на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках… Мы хотим всех наших людей вернуть домой, в их семьи, к родителям. Я тоже хочу говорить, когда», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что имеет вопросы касательно безопасности, гуманитарной, социальной сферы и местных выборов.

Напомним, встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится 9 декабря 2019 года в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что итоговый документ саммита уже готов, однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту новость.

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