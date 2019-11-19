Киев, 19 ноября 2019, 15:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже сроки «освобождения» Донбасса, обмен удерживаемыми лицами и проведение местных выборов. Об этом он заявил 19 ноября на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Он также отметил, что имеет вопросы касательно безопасности, гуманитарной, социальной сферы и местных выборов.
Напомним, встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится 9 декабря 2019 года в Париже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что итоговый документ саммита уже готов, однако позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту новость.
Читайте ранее в этом сюжете: Итоговый документ саммита «нормандской четвёрки» ещё готовится — Песков