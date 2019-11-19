Минск, , 15:46 — REGNUM В ходе состоявшегося сегодня, 19 ноября, в Минске заседания Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Александр Лукашенко довёл задание по добыче олимпийских медалей, а его старший сын Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом белорусского НОК. Отчёт о собрании опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко, помимо прочих должностей, является также президентом НОК Белоруссии. Он выступил с докладом, в котором высказал неудовольствие небольшими достижениями белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Он поручил накануне токийской Олимпиады следующего года обеспечить всевозможными формами индивидуального контроля каждого представителя белорусской сборной.

«Спорт — одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Белоруссии, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом», — безапелляционно заявил руководитель постсоветской республики.

По его мнению, «до сих пор говорят в Европе и во всем мире» о прошедших летом минских «Вторых Европейских играх». При этом он констатировал «нулевой результат» выступлений белорусских спортсменов во многих видах Олимпийских игр. Его критике подверглись «футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят», а также представители других видов спорта.

Лукашенко прокомментировал проблемы допинга и спонсорской помощи, отметив, что «собственность НОК — это святое». Он предупредил: если на Олимпийских играх 2020 года не будет результата, то ответственные чиновники покинут свои кресла.

«Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что, если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня, как хотите», — цитирует его президентская пресс-служба.

Добывшим медали он пообещал пряник: «Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена».

«Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — сказал белорусский лидер.