Бразилиа, 19 ноября 2019, 15:45 — REGNUM Ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса выдал федеральный судья Бразилии Марселу Бретас. Об этом сообщает 19 ноября телеканал Globo.
Следствие полагает, что Картес, руководивший Парагваем с 2013 по 2018 год, причастен к организации побега валютного маклера Дариу Мессера, которого разыскивали бразильские власти. Бразилия подозревает маклера в участии в коррупционных схемах, которые были применены к нефтегазовой госкомпании Petrobras.
Летом 2019 года Мессера арестовали в Рио-де-Жанейро. Он избегал правосудия, постоянно перемещаясь из Бразилии в Парагвай и обратно. Интерпол уже готовит в отношении Картеса красное уведомление — международный ордер на арест, отмечает телеканал.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года президент Парагвая Орасио Кортес покинул свой пост. Ему оставалось руководить страной еще три месяца. 15 августа того же года в должность главы государства вступил Марио Абдо Бенитес.
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