Мурманск, , 15:41 — REGNUM Восемь человек претендуют на пост главы администрации Мурманска. О этом ИА REGNUM сообщили в конкурсной комиссии.

Одним из самых первых документы на участие в конкурсе подал вице-губернатор региона Евгений Никора. Но он не единственный, кто «представит» на выборах региональное правительство: документы также подал замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров. Кроме того, на пост главы городской администрации претендуют: депутат Мурманской областной думы Андрей Чернев, глава управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска Анатолий Петлеванный, предприниматель Андрей Османкин, общественник Сергей Габриелян. В списке претендентов также присутствуют участники гонки за губернаторский пост: бизнесмен Кариб Гаджимагомедов и журналист Виталий Измайлов.

Напомним, управление Мурманском распределено между главой муниципального образования и главой городской администрации. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального образования по результатам конкурса. Глава администрации города подконтролен и подотчётен Совету депутатов города Мурманска.