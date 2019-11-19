Москва, , 15:38 — REGNUM В администрации президента РФ проблема домашнего насилия не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение этого вопроса ведётся экспертами и юристами.

«Нет, эта тема не обсуждается в Кремле, — сказал Песков. — Обсуждается в экспертной, юридической среде».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный ответ Министерства юстиции РФ в ЕСПЧ сообщило, что правительство России считает масштабы домашнего насилия в стране «сильно преувеличенными», заявив, что эта проблема не может рассматриваться как «серьёзная».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Госдума РФ приняла закон, декриминализирующий семейное насилие. Тогда побои в семье были переведены из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Однако парламентарии считают, что такое решение было ошибкой.

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