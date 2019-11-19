Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Больше половины депутатов думы Екатеринбурга высказались против переезда в новое помещение в ЦУМ. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил агентству депутат Александр Колесников, который и предложил отказаться от нового зала, уже «21 депутат из 36 подписался под соответствующим обращением.

«Призываю остальных депутатов, в ком ещё осталась хоть капля совести, присоединиться к моему заявлению», — сказал парламентарий.

Ранее новоселье было запланировано на начало 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о переезде стало известно ещё в 2018 году. Если депутаты откажутся, то в новое помещение заселят муниципальных чиновников.

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