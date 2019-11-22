Луганск, , 04:36 — REGNUM Ситуация с пресловутым «разведением сил в Донбассе» заставляет предположить, что дело здесь, скорее, в каких-то жуликовато-предпринимательских интересах, чем в реальной попытке прекратить обстрелы и убийства. О том, почему происходящее оборачивается именно так, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

Солдаты в окопах. ДНР © ИА Красная Весна

К сожалению, нынешнее новое слово в умиротворении гражданской войны на Украине таковым не является, сценарий с громким уходом ВСУ и последующим вползанием их на как бы оставленные позиции повторяется что в 2015 году, что теперь. Результатом этих колебательных движений становятся лишь новые жертвы среди мирного населения, гибель военнослужащих и разрушения. Обстрелы не прекращаются, и то, что в них не участвуют реактивные системы залпового огня, ещё не дает повода назвать это реальным умиротворением.

«Жабьи прыжки», то есть проползание ВСУ в разграничивающую серую зону, продолжаются, как будто и не было никаких договоренностей. Что же такое те точечные разграничения, которыми столь хвастаются дежурные умиротворители с той и с другой стороны? Местные жители уже давно предположили, что речь идёт всего лишь о коридорах, которые позволят по-тихому продавать уголь на Украину, не вызывая при этом громкого возмущения тамошних «патриотов». Официально данные слухи не подтверждены — впрочем, и не опровергнуты.

Читайте подробности в статье Юрия Ковальчука «Разведение сил в Донбассе — что нового? Они уходят, чтобы вернуться».