Брюссель, , 15:45 — REGNUM Несогласие по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО» высказала 19 ноября постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей глав МИД Североатлантического альянса.

«Я хочу отметить, что мы не согласны с недавними заявлениями президента Макрона о «смерти мозга» НАТО», — заявила Хатчисон.

Она также оценила вклад США в укрепление безопасности НАТО, как «огромный» и призвала страны Европы также больше делать для этого.

Как передавало ИА REGNUM, заявление Макрона о НАТО ранее вызвало бурную реакцию в США и странах Европы. Многие главы государств и представители властей критически отозвались о высказывании французского президента.

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