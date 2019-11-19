Салехард, , 15:32 — REGNUM На Ямале назначен управляющий делами правительства региона. Им стал Сергей Дузинкевич, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Ямала Дмитрием Артюховым 19 ноября. До назначения на эту должность Дузинкевич без малого восемь лет был в должности первого заместителя управляющего делами.

Сергей Дузинкевич родился 23 июля 1971 года в городе Изюме Харьковской области. После окончания в 1991 году Славянского авиационно-технического училища гражданской авиации он работал техником Нарьян-Марского объединённого авиаотряда. С 1994 года по 2001 год служил в УВД Ненецкого автономного округа. В 2001 году окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Затем служил в территориальных органах, подведомственных Минюсту России. С 2010 года работает в управлении делами правительства Ямала.