Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Конституционный суд РФ, изучив жалобу предпринимателя из Калининграда, рекомендовал налоговому органу хорошо подумать, прежде чем взыскивать задолженность через суд, а в процессе процедуры банкротства не допускать расходов, взыскание которых с должника будет невозможно, следует из опубликованного судом 19 ноября постановления.

Конституционный суд Рф Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом для проверки конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» послужило обращение индивидуального предпринимателя из Калининграда.

Владимир Лысенко, несмотря на свою инвалидность III группы, занимался изготовлением решеток, перил и других подобных металлоконструкций. Однако за время своей предпринимательской деятельности мужчина задолжал налоговой более 1,1 млн рублей по НДС.

Как следует из опубликованного КС постановления, на этой стадии налоговая инициировала в отношении предпринимателя процедуру банкротства, а потом через суды взыскала 427 тысяч рублей судебных расходов и вознаграждения конкурсному управляющему. По мнению налоговой, поскольку Лысенко сам не подал иск о банкротстве, то именно он и должен был возмещать эти расходы.

По мнению же самого Лысенко, у налоговиков не было оснований обращаться в суд, а вся сумма могла быть взыскана приставами. Кроме того, расходы, которые понесло ведомство, по мнению заявителя, не могут считаться убытками, так как они никак не связаны с его действиями.

В решении КС отметил, что инициирование налоговой дела о банкротстве допустимо. Но прежде чем дать ему ход и направлять дело в суд, госорган должен хорошо подумать. Кроме того в процессе процедуры банкротства не допускать расходов, взыскание которых с должника будет невозможно. Суды, в свою очередь, должны исследовать действия всех лиц (должника, налоговой, управляющего), которые повлияли на возникновение и размер расходов налоговой, а также все элементы состава гражданского правонарушения.

Необходимо ещё доказать, что убытки связаны с неподачей заявления предпринимателя о признании его банкротом. Взыскание же с него расходов в полном объеме, если они возникли из-за неверной оценки налоговиками возможности их погашения за счет его имущества, приводило бы к нарушению прав индивидуальных предпринимателей.

«Само по себе наличие незаконченного исполнительного производства не обязывает индивидуального предпринимателя обращаться в суд с заявлением должника о банкротстве, поскольку не означает невозможности погашения задолженности в полном объеме без применения процедур несостоятельности (банкротства), но оно не может рассматриваться и в качестве обстоятельства, каким-либо образом препятствующего началу процедуры банкротства, и, соответственно, освобождать индивидуального предпринимателя от обязанности», — говорится в постановлении Конституционного суда.

Таким образом, нормы должны применяться с учетом их истолкования КС, а дело Лысенко будет оправлено на пересмотр.