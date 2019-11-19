Москва, , 15:29 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывает у Минобороны РФ недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу о якобы «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии», — заявил Конашенков.

По его словам, Москва в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения подписанного 22 октября в Сочи меморандума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 19 ноября, Чавушоглу заявил, что Турция начнет новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если этот район не будет очищен от того, кого Анкара считает террористами.

При этом он добавил, что США и РФ якобы не выполнили своих обязательств, оговоренных соглашениями, которые остановили наступление Анкары против курдских «Отрядов народной самообороны» в Сирии и предусматривали отход курдских ополченцев с зоны, граничащей с Турцией на северо-востоке САР.

Читайте также: Новые угрозы и опасности: обострение конфликта в Сирии — самое важное