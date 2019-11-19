Бишкек, , 15:28 — REGNUM Верховный суд Киргизии пересмотрит дело бывшего депутата Жогорку Кенеша (парламента) республики Дамирбека Асылбека уулу, который ранее был осужден в Казахстане, сообщили в пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Киргизии.

Отмечается, что в настоящее время экс-депутат находится в СИЗО и ожидает решения суда, который переквалифицирует его преступление под уголовное законодательство Киргизии.

«Как только ему назначат наказание, комиссия ГСИН определит, куда этапировать заключенного», — говорится в сообщении службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября правоохранительные органы Казахстана передали Дамирбека Асылбека уулу сотрудникам Генеральной прокуратуры Киргизии на КПП «Ак-жол автодорожный». Алма-Атинский суд приговорил экс-депутата к 10 годам лишения свободы за экономическую контрабанду.

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