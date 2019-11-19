Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:32 — REGNUM Министр информации, культуры и искусства Танзании Харрисон Мвакьембе запретил новую песню рэпера Ромы Мкатолики, которая критикует правительство страны. Об этом передает ВВС Swahili.

«Вы имеете право на критику, если у вас есть необходимые знания и образование, чтобы вы могли квалифицироваться в качестве критика. Вы не можете цитировать кого-то вроде меня, например, если у вас есть только начальное школьное образование. Ведь у меня есть четыре ученые степени», — сказал Мвакьембе журналистам.

Рома, чье настоящее имя Ибрагим Мусса, известен своей политической активностью. Его новая песня называется «Anaitwa Roma», что в переводе с суахили означает «Его зовут Рома». В ней он критикует решение развернуть армию, чтобы закупать у фермеров кешью в попытке заставить посредников повысить цены на товар. Рома также критикует стремление президента страны Джона Магуфули возродить национальную авиакомпанию «Air Tanzania», утверждая, что ему следовало бы улучшить сферу здравоохранения. Он также критикует танзанийцев за то, что они не присоединились к призыву выступить против политики президента Магуфули. Клип на эту песню имеет более 500 тысяч просмотров и 3000 комментариев с момента его загрузки на YouTube три дня назад.

Многие поклонники Ромы положительно восприняли песню, однако некоторые выразили беспокойство о его безопасности, советуя ему быть осторожным.

Напомним, что музыкант в Танзании уже был похищен и задержан на три дня вместе с другими артистами в 2017 году. После освобождения он сказал журналистам, что его пытали.