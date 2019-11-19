Москва, , 15:22 — REGNUM На данный момент готового текста, который по итогам запланированного на декабрь 2019 года саммита в «нормандском формате», нет, но его подготовка ведётся. Об этом сегодня, 19 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков воздержался от прогнозов саммита в «нормандском формате»

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст, — отметил официальный представитель Кремля. — Что это будет за документ и будет ли он подписным — пока говорить преждевременно».

Песков подчеркнул, что пока каких-то совместных решений на этот счёт нет, но согласование «некоего текста» продолжается.

Ранее по теме: Документ по Донбассу для лидеров «нормандской четвёрки» готов — СМИ

Напомним, ранее «Интерфакс — Украина» со ссылкой на собственные источники сообщило, что на грядущем саммите в Париже лидеры стран «нормандской четвёрки» могут подписать рамочный документ об урегулировании конфликта в Донбассе. При этом, по информации журналистов, проект документа уже подготовлен и согласован. За его основу взята «формула Штайнмаейра».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле подтвердили, что саммит «нормандской четвёрки» — Россия, Украина, Германия, Франция — должен состояться 9 декабря в Париже.