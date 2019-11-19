Москва, , 15:21 — REGNUM То, зачем Конгресс США стремится объявить импичмент президенту Америки Дональду Трампу, понятно лишь самим американцам, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы должны с пониманием относиться к странностям других народов, — сказал Журавлёв. — Мне кажется, что только американцам понятно, зачем они пытаются объявить импичмент собственному президенту. Всем остальным во всём мире непонятно. Это любимая игра Конгресса. Трампу уже два года назад хотели объявить импичмент. Более того, выносили этот вопрос на голосование. Но за всю историю существования США ни одному президенту не был объявлен импичмент. Ни одному! Поэтому это игра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что «сумасшедшие, ничего не делающие демократы превращают импичмент в рутинное партизанское оружие». Это, по словам Трампа, плохо для Америки.

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