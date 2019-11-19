Москва, 19 ноября 2019, 15:21 — REGNUM То, зачем Конгресс США стремится объявить импичмент президенту Америки Дональду Трампу, понятно лишь самим американцам, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 19 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что «сумасшедшие, ничего не делающие демократы превращают импичмент в рутинное партизанское оружие». Это, по словам Трампа, плохо для Америки.
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