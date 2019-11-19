Канберра, , 15:17 — REGNUM Правительство Австралии заявляет о своей приверженности поддержке качественного образования в Индонезии, сообщает Antara.

«Мы согласны с тем, что путь к устойчивым изменениям для достижения конкурентоспособных человеческих ресурсов лежит в рабочей силе, которая имеет высокий уровень образования и компетентность в области технологий», — заявили в посольстве Австралии в Джакарте.

В докладе Всемирного банка говорится, что более трети детей в Индонезии сталкиваются с проблемой бедности и неспособности детей читать в возрасте 10 лет.

Австралия остается преданной сотрудничеству с Индонезией в поиске решений проблем в предоставлении качественных образовательных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийская национальная полиция и австралийская федеральная полиция договорились совместно работать над предотвращением и искоренением трансграничной преступности.

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