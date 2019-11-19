Москва, , 15:22 — REGNUM Администрация президента РФ отслеживает, но предпочитает не комментировать слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 19 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, за происходящим в Вашингтоне с большим интересом наблюдает весь мир, включая Россию. Однако Москва комментировать это никак не хочет во избежание обострения «русофобских настроений».

Каждый раз накануне выборного процесса в США происходит обострение антироссийских настроений, пояснил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на слушаниях, посвященных импичменту Трампа, некоторые политики обвинили его в действиях, которые идут на пользу России.

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